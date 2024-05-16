وزارة المالية تبيع 2.8% من شركة إيني مقابل 1.4 مليار يورو

INCONTRO PRESSO I LABORATORI DI RICERCA E SVILUPPO ENI CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAOLO GENTILONI (SAN DONATO MILANESE - 2017-05-11, GIANPIETRO MALOSIO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية عن بيع 91,965,735 سهمًا عاديًا في شركة إيني، أي ما يعادل حوالي 2.8% من رأس المال، من خلال إجراء جمع الطلبات السري المعجل للمؤسسات الإيطالية والدولية المؤهلة.

وسعر السهم يساوي 14.855 يورو بإجمالي مبلغ يقارب 1.4 مليار يورو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويتضمن السعر خصما 1.7% مقارنة بسعر إغلاق أسهم الشركة المسجل في 15 مايو الجاري.

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