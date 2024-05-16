أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية عن بيع 91,965,735 سهمًا عاديًا في شركة إيني، أي ما يعادل حوالي 2.8% من رأس المال، من خلال إجراء جمع الطلبات السري المعجل للمؤسسات الإيطالية والدولية المؤهلة.

وسعر السهم يساوي 14.855 يورو بإجمالي مبلغ يقارب 1.4 مليار يورو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويتضمن السعر خصما 1.7% مقارنة بسعر إغلاق أسهم الشركة المسجل في 15 مايو الجاري.