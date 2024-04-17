تورطت السياسة الإيطالية، في سياقات مختلفة، في بعض الفضائح المرتبطة بحلقات الفساد. وهي الظاهرة التي ظلت منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مع إطلاق تحقيق “ماني بوليت”، في قلب الفضائح والنقاشات.

وبحسب رأي غالبية الإيطاليين أيضًا، يعد هذا العنصر متجذر وثابت في السياسة الإيطالية. و يعتقد 56.8% من السكان أنه خلال السنوات العشر الماضية فقط، ظل الفساد في السياسة ثابتًا ومستمرًا عند مستوى عالٍ من الانتشار، في حين يرى ما يقرب من 1 من كل 3 إيطاليين (30.1%) زيادة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء .

وبالنسبة لحوالي 3 من كل 4 إيطاليين، فإن هذه ليست سمة من سمات حزب سياسي معين، ولكنها ظاهرة تعبر الشؤون العامة من اليمين إلى اليسار.