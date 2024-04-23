دعا مكتب البرلمان الأوروبي في مالطا إلى التعليق الفوري للتوجيه الصادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون لأنه سيفرض رقابة على الأخبار المتعلقة برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

ويتطلب التوجيه الصادر عن هيئة الإذاعة المالطية توخي الحذر عند نقل أخبار رئيسة البرلمان الأوروبي، مع التركيز فقط على القيمة الصحفية للأخبار.

وهذه إحدى القواعد الجديدة للهيئة التي تنظم البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلانات التي يتم بثها خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الأوروبية.

من جهته، أعرب مكتب البرلمان الأوروبي في مالطا عن قلقه بشأن التدهور المحتمل في التغطية الإعلامية للانتخابات الأوروبية المقبلة ودعا إلى تعليق اللائحة للسماح له “بالتشاور مع الخدمة القانونية للبرلمان الأوروبي، من أجل ضمان حماية حقوق المؤسسات في مالطا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.