يواجه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو خطر الموت بعد إصابته برصاصة في البطن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم وقع في مدينة هاندلوفا، حيث انعقد اجتماع للحكومة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني: علمت بصدمة عميقة نبأ الهجوم الجبان على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وأضافت مليوني: كل أفكاري معه ومع عائلته والشعب السلوفاكي الودود. وبالنيابة عن الحكومة الإيطالية أيضًا، أود أن أعرب عن أشد الإدانة لأي شكل من أشكال العنف والهجوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية والحريات”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.