فازت نيكي هايلي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي في واشنطن.

وحصلت الحاكمة السابقة لكارولينا الجنوبية على 62.8 في المائة، مقابل 33.3 في المائة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وهذا هو الفوز هو الأول لهايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضد ترامب.

فيما وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منطقة العاصمة الكبرى بأنها “مستنقع”، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة.