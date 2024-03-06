علقت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي حملتها الرئاسية برفضها تأييد منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في أعقاب انتخابات الثلاثاء الكبير.

وقالت هايلي، في خطاب قصير في تشارلستون، لمؤيديها إن الأمر متروك الآن لترامب لكسب دعم ناخبيه.

وأضافت أن الأمر متروك الآن لدونالد ترامب للفوز بأصوات أولئك في حزبنا الذين لم يدعموه، وآمل أن يفعل ذلك، الآن يبقى الخيار لك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وخسرت هايلي في 14 ولاية من أصل 15 في يوم الثلاثاء الكبير. وعلى عكس المرشحين الجمهوريين الآخرين الذين سبق لهم أن خرجوا من السباق، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، رفضت هيلي دعم المرشح الأوفر حظا في إعلانها، على الرغم من وعدها أمام اللجنة الوطنية الجمهورية قبل أشهر بأنها ستفعل ذلك.