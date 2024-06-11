أدين هانتر بايدن، نجل رئيس الولايات المتحدة، بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

و كذب هانتر بشكل أساسي بشأن إدمانه للمخدرات عندما اشترى سلاحًا في عام 2018.

وقال ممثلو الادعاء إنه كان يتعاطى المخدرات عن عمد في الوقت الذي اشترى فيه السلاح، لكنه كذب في نموذج الطلب الفيدرالي.

كما اتُهم بحيازة هذا السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة نجل رئيس وإدانته.

ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.

ومع ذلك، لن يتم سجن هانتر بايدن في انتظار صدور الحكم ولكن لم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم بعد.