قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إنه يجب مشاركة إصلاح القضاء مع الحكومة بأكملها.

وأضاف نورديو: مع الألوية الحمراء شعرت أن الدولة كانت معي بالكامل، وعندما فعلت ذلك في ماني بوليت شعرت أن 80٪ كانوا معي، لكن الثقة في القضاء اليوم انخفضت إلى مستويات مثيرة للقلق للغاية.

وتابع نورديو: لم أشارك مطلقًا في السياسة طوال حياتي، وقد وضعتني جورجيا ميلوني في منصب يسمح لي بتنفيذ الإصلاح القضائي.