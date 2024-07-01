تحدث وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو على هامش افتتاح المقر الرئيسي لمحكمة براءات الاختراع الموحدة في ميلانو.

وقال نورديو: علينا العمل كثيرًا على المجتمعات سواء بالنسبة للسجناء في جرائم بسيطة أو لمدمني المخدرات الذين غالبًا ما يكونون أكثر مرضًا من المجرمين.

وأشار إلى أهمية جعل الأجانب يقضون عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، مضيفاً: لدينا ما يقرب من 20 ألف سجين أجنبي.

وذكر أن وصفه بأنه مُفرغ السجن هو تسمية خاطئة إلى حد ما. لقد تم اقتراحه في مجلس الوزراء السابق ثم تم إثراؤه بإجراءات أخرى تتحسن بشكل متزايد. وأنا متأكد من أنها ستذهب إلى مجلس الوزراء بحلول نهاية الشهر.