أعلن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أنه من أجل منع ومكافحة ظاهرة الانتحار المأساوية بين نزلاء السجون، تم التوقيع على مرسوم ينص على تخصيص 5 ملايين يورو لإدارة السجون للعام الحالي لتعزيز الخدمات العلاجية والنفسية في السجون عبر إشراك خبراء متخصصين ومهنيين من خارج الإدارة.

وقال نورديو، في بيان، إن مخصصات الميزانية السنوية المخصصة لأغراض منع ظاهرة الانتحار وتخفيف معاناة السجناء تضاعفت، الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة بالاعتماد الفوري للتدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.