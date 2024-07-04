نورديو: بالعدالة نبسط العقوبات البديلة

ROMA - Ministero della Giustizia rinnovo ed ampliamento del protocollo Liberi di Scegliere nella foto Carlo Nordio (ROMA - 2024-03-26, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن المرسوم بقانون الذي تمت الموافقة عليه يعد تدخل واسع وهيكلي يتعامل بشكل عضوي مع قطاع آخر من نظام التنفيذ الجنائي، ويحتوي أيضًا على قواعد القانون الجنائي في سياق الإجراءات المدنية.

وأضاف نورديو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة مجلس الوزراء أن “هذا التدخل هو نتيجة لرؤية مشتركة لحكومة جورجيا ميلوني، وهي مشاركة موجهة من وجهة نظر العدالة نحو ما يمكن أن نسميه إضفاء الطابع الإنساني على السجون”.

وتابع نورديو: لن أستخدم أبدًا كلمة إخلاء السجون، فهي غير لائقة وغير تربوية، فمع مرسوم العدل، تم تبسيط الإجراءات لتسهيل العقوبة البديلة، فالجرائم ليست كلها متشابهة.

وأضاف نورديو: لن أستخدم أبدًا كلمة السجون، فهي غير لائقة وغير تربوية، فمع مرسوم العدل، تم تبسيط الإجراءات لتسهيل العقوبة البديلة، فالجرائم ليست كلها متشابهة.

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