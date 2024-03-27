قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن مجلس الوزراء على المرسوم التشريعي الذي يدخل اختبارات الكفاءة النفسية للوصول إلى القضاء.

وأضاف نورديو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر عقب جلسة مجلس الوزراء، أن إجراءات هذا الاختبار برمتها منوطة بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا يوجد تدخل من الحكومة باستثناء التدخلات البيروقراطية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتوقع إجراء اختبار الكفاءة النفسية لجميع الوظائف الأكثر أهمية في البلاد، للأطباء، وطياري الخطوط الجوية، ولكن قبل كل شيء، من المتوقع أن يتم ذلك لقوات الشرطة.