قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن مشكلة الانتحار في السجون موجودة دائمًا في كل مكان، حتى في البلدان الأخرى.

واعتبر نورديو أن الحل الحقيقي “لمشكلة الاكتظاظ” يكمن في الاحتجاز البديل، كما هو الحال على سبيل المثال فيما يتعلق بالسجناء المدمنين للمخدرات.

وأشار إلى الضوء الأخضر من لجنتي العدل والشؤون الدستورية بالبرلمان بشأن المادة 12 من مشروع قانون الأمن الخاص بالأمهات المحتجزات، موضحاً أنهيجمع بين إنسانية العقوبة والذعر الاجتماعي الذي تخلقه بعض الجرائم.