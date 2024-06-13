تعد صورة شجرة الزيتون، رمز الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، وذلك على غلاف أزرق تم تصميمه خصيصًا لقمة بورجو إينازيا.

وتم تصميم جرة النوتيلا لرؤساء الدول والحكومات السبعة للقوى العالمية، وهي حزمة شخصية لكل منهم.

ووقع الاختيار على فيريرو من قبل الحكومة الإيطالية كأحد الشركاء الذين يمثلون التميز الإيطالي في إطار مجموعة السبعة التي تعقد هذا الأسبوع في بورجو إينازيا في بوليا.

ويصادف هذا العام الذكرى الستين لميلاد كريمة البندق الأكثر شهرة في العالم، وهي رمز لنجاح المنتجات الإيطالية التي تمكنت من دخول الحياة اليومية لجميع مواطني العالم.

وتتواجد شركة فيريرو أيضًا في المركز الإعلامي لمعرض ليفانتي في باري من خلال محطة تقدم للصحفيين من جميع أنحاء العالم وجبة إفطار في الصباح.