سجل الناتج المحلي الإجمالي لمالطا زيادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه انخفض قليلا منذ نهاية عام 2023.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من هذا العام، ليصل الآن إلى 4.9 مليار يورو بالقيمة الاسمية، أو حوالي 8800 يورو للشخص الواحد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويمثل الرقم +8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بالربعين السابقين.

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي في مالطا يعتمد إلى حد كبير على قطاع الخدمات، حيث سجلت الخدمات المالية والعقارات والخدمات المهنية أو العلمية معدلات نمو قوية مقارنة بالعام السابق.

و صادرات السلع والخدمات قوة دافعة للاقتصاد المالطي، على الرغم من انخفاض مساهمتها في النمو الاقتصادي مقارنة بالأرباع السابقة.

وأشارت أحدث البيانات أيضًا إلي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مالطا لا يزال أعلى من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو نما بشكل هامشي بنسبة 0.4٪ في الربع الأول، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

وقال رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن اقتصاد مالطا نما اثني عشر مرة أسرع من بقية دول الكتلة الأوروبية.