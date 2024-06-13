أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء استات أنه في الربع الأول من عام 2024، زادت مدخلات العمل، مقاسة بساعات العمل، بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 1.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وفي الفترة نفسها، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً من الناحية الاقتصادية (0.3%) ومن حيث الاتجاه (0.7%).

كما ارتفع عدد العاملين على أساس ربع سنوي بمقدار 75 ألف وحدة (0.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023)، بعد نمو الموظفين الدائمين (92 ألف، +0.6%) والعاملين المستقلين (32 ألف، +0.6%) وهو ما عوض الانخفاض في عدد الموظفين بعقود محددة المدة (-49 ألفًا، -1.7%) فيما ينخفض عدد العاطلين عن العمل (-55 ألف، -2.9٪ في ثلاثة أشهر) مع تزايد عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 (+37 ألف، +0.3٪).