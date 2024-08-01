كشف البنك المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية لشهر يوليو عن نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني، وإن كان على الأرجح بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول.

وأضاف البنك أن الخدمات تستمر في دفع عجلة التعافي، في حين أن الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفة.

وأشارت مؤشرات الاستثمار إلى نمو متواضع في عام 2024، في سياق تزايد عدم اليقين.

ومن المتوقع أن تزداد الصادرات مع نمو الطلب العالمي.