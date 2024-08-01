نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام

Frankfurt - Germany, Frankfurt - undated The headquarters of the European central Bank BCE in Frankfurt by night. Archive file ( sede della banca centrale europea) (Frankfurt - 2022-07-21, Antonio Pisacreta/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

كشف البنك المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية لشهر يوليو عن نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني، وإن كان على الأرجح بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول.

وأضاف البنك أن الخدمات تستمر في دفع عجلة التعافي، في حين أن الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفة.

وأشارت مؤشرات الاستثمار إلى نمو متواضع في عام 2024، في سياق تزايد عدم اليقين.

ومن المتوقع أن تزداد الصادرات مع نمو الطلب العالمي.

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