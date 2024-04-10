انعقد المؤتمر الصحفي بعنوان “البرلمان: الرقمي والتكنولوجيا” في مجلس النواب، والذي تم فيه تقديم المجموعة البرلمانية الدولية للرقمية.

ومثل الحدث فرصة لمناقشة الشمول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تحديد الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات التي نشأت مع التحول الرقمي.

و أقيم هذا الحدث بمبادرة من النائية نايكي جروبيوني. وتحدث المنسقان ماوريتسيو تاريكوني وإزيو ستيلاتو على هامش الفعاليات.

وقال تاريكوني إن إنشاء المجموعة البرلمانية الدولية المعنية بالرقمية خطوة مهمة، وبداية طريق مشترك نحو المستقبل الرقمي لإيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أن المجموعة ولدت نتيجة الوعي بالدور المركزي الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في التنمية المعاصرة والأهداف الضرورية التي تحددها من أجل تسهيل اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الابتكار وتحسين حياة المواطنين.