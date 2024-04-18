تناقش الندوة التدريبية المجانية عبر الإنترنت، التي تروج لها جمعية الأعمال الرقمية التابعة لباليرمو، الاثنين المقبل، كيفية إنشاء استراتيجية تسويقية فعالة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

والندوة ستناقش أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة للتسويق، والطرق الصحيحة للحصول على مخرجات عالية الجودة، فضلاً عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وكتابة النصوص للقنوات الرقمية و المدفوعة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال أليساندرو ألبانيز، رئيس غرفة تجارة باليرمو، إن الندوة تعد أداة لفهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استراتيجيات التسويق مباشرة من أحد المتخصصين في هذا القطاع، ليس فقط للمسوقين الخبراء، ولكن أيضًا لرواد الأعمال الذين يرغبون في مواكبة أحدث الاتجاهات.