تنظم هيئة الأعمال الرقمية التابعة لغرفة تجارة باليرمو إينا اجتماعًا عبر الإنترنت يوم الجمعة 10 مايو، الساعة 10 صباحًا، تخت عنوان “التنقل بالبوصلة في محيط وسائل التواصل الاجتماعي: الاستراتيجيات الفائزة لرواد الأعمال”.

وتتطرق الندوة لاستغلال قوة وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين تواجد الشركة متعدد القنوات و استغلال ديناميكيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنجاح الشركة.

كما تناقش تحليل الأخطاء التي يجب تجنبها على وسائل التواصل الاجتماعي والقضايا الحرجة الشائعة وشرح بعض الخطوات الأساسية لتخطيط استراتيجية رقمية تساعد على تطوير علاقة ثقة مع العملاء وتؤدي إلى نتائج قابلة للقياس.

وقال أليساندرو ألبانيز، رئيس غرفة تجارة باليرمو، إن خدمة هيئة الأعمال الرقمية لغرفة تجارة باليرمو إينا تعد نقطة مرجعية أساسية للشركات التي ترغب في تنفيذ استراتيجيات الرقمنة والابتكار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى تقديم الهيئة الدعم من خلال فعاليات التدريب المستمر لدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل عملية التطوير الرقمي.