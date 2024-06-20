قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حالة السماح للإرهاب أن يحقق النجاح في مكان ما، فسوف ينتشر في كل مكان.

وأضاف نتنياهو: عليكم أيها الغربيون أن تفهموا جيداً أن هذه حرب حضارات. إسرائيل على خط المواجهة.

وتابع نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: قبلنا وقف إطلاق النار المؤقت لتحرير الرهائن. وترفض حماس قبوله لأنها تطالب بوقف دائم لإطلاق النار من شأنه أن يترك هؤلاء الإرهابيين الذين يسيطرون على غزة، على استعداد لتكرار المجازر مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو إن الجميع يدركون أن السنوار وقادة حماس هم الذين يقفون في طريق التوصل إلى اتفاق.

وتابع: يمكن أن تنتهي الحرب غدا إذا استسلموا دون قيد أو شرط وأطلقوا سراح الرهائن.