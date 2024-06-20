نتنياهو: الحرب في غزة حرب حضارات

ROMA - 19/03/2023 Palazzo Chigi , la Presidente del Consiglio dei Ministri incontra il Primo Ministro di Israele nella foto Benjamin Netanyahu (ROMA - 2023-03-10, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حالة السماح للإرهاب أن يحقق النجاح في مكان ما، فسوف ينتشر في كل مكان.

وأضاف نتنياهو: عليكم أيها الغربيون أن تفهموا جيداً أن هذه حرب حضارات. إسرائيل على خط المواجهة.

وتابع نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: قبلنا وقف إطلاق النار المؤقت لتحرير الرهائن. وترفض حماس قبوله لأنها تطالب بوقف دائم لإطلاق النار من شأنه أن يترك هؤلاء الإرهابيين الذين يسيطرون على غزة، على استعداد لتكرار المجازر مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو إن الجميع يدركون أن السنوار وقادة حماس هم الذين يقفون في طريق التوصل إلى اتفاق.

وتابع: يمكن أن تنتهي الحرب غدا إذا استسلموا دون قيد أو شرط وأطلقوا سراح الرهائن.

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