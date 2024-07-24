تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أمام الكونجرس الأمريكي.

وقال نتنياهو: جئت إلى هنا لأؤكد لكم شيئا واحدا، وهو أننا سنفوز. عندما نكون معًا، نفوز وهم يخسرون.

وأوضح نتنياهو أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة “ليست صراعاً للحضارات، مضيفاً: إنه صراع بين الهمجية والحضارة.

وتابع نتنياهو: عالمنا في حالة اضطراب. وفي الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب الإيراني، أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه الكامل بالجهود المكثفة لضمان إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن، متوجها بالشكر له على “نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل” وعلى “الجهود الدؤوبة من أجل الرهائن”.