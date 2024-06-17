عين سالفو ناستاسي الرئيس الجديد لمهرجان روما السينمائي.

وقال ناستاسي: يشرفني للغاية قرار العمدة، روبرتو جوالتيري، وأدرك الالتزام الذي تستحقه مدينتي روما.. إن نجاح جيان لوكا فارينيلي يمثل تحديًا محفزًا، لأنه قام في السنوات الأخيرة ببرنامج ممتاز ليس فقط خلال أيام المهرجان بل على مدار العام مع برنامج فعاليات منتشر في جميع أنحاء المدينة”.

وأضاف أن هذا الإرث المليء بالتحديات سيكون بمثابة نقطة البداية بالنسبة لي لمواصلة العمل المنجز ومحاولة القيام بالمزيد، جنبًا إلى جنب مع المجلس والمديرة الفنية باولا مالانجا.