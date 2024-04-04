انسحب الإسباني المخضرم رافائيل نادال من بطولة مونتي كارلو للأساتذة للتنس، الخميس، قائلاً، إن جسده ليس مستعداً بعد للمنافسة.

وقال نادال، على حسابات التوصل الاجتماعي: هذه أوقات صعبة بالنسبة لي من الناحية الرياضية. لسوء الحظ أبلغكم أنني لن ألعب في مونتي كارلو. جسدي ببساطة لن يسمح لي بذلك.

وأضاف نادال: على الرغم من أنني أواصل العمل وأقدم أفضل ما لدي كل يوم على أمل أن أتمكن من المنافسة في البطولات التي كانت مهمة جدًا بالنسبة لي، إلا أن الحقيقة هي أنني لا أستطيع اليوم،

وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: لا يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة عدم حصولي على فرصة المشاركة في هذه الأحداث مرة أخرى.. علي فقط قبول الوضع ومحاولة مراقبة المستقبل القريب مع الحفاظ على الأمل والرغبة في منح نفسي الفرصة لتحسين الأمور.

وكانت البطولة الوحيدة التي لعبها فيما وصفها هو نفسه بأنها الموسم الماضي المحتمل على الحلبة هي بطولة ATP 250 في بريسبان، والتي تم إقصاؤه منها في الجولة الثالثة على يد الأسترالي طومسون.