استقال نائب رئيس وزراء مالطا كريس فيرن من حكومة حزب العمال بعد مزاعم الاحتيال في التحقيق في خصخصة ثلاثة مستشفيات حكومية.

وجاء ذلك على خلفية اتهام فيرن بالاختلاس والحصول على أموال أو ممتلكات بحجج كاذبة ومكاسب احتيالية أخرى.

كما استقال كريس فيرن، نائب زعيم حزب العمال للشؤون البرلمانية، من منصب وزير الإصلاح. وفي خطاب استقالته، أبلغ أيضًا رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أنه سيسحب ترشيحه لمنصب المفوض الأوروبي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.