استقبل رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الإيطالي نينو ميناردو سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا عبدالله السبوسي صباح اليوم.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي في قطاعي الدفاع والأمن وتعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية.

وقال ميناردو إن الرؤية المشتركة حول التحديات الجديدة التي تميز السيناريو الجيوستراتيجي الإقليمي والعلاقات الموحدة تدفع إيطاليا والإمارات نحو تعاون جديد في قطاع صناعة الدفاع ولكن أيضًا في قطاعات الابتكار الأخرى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و أعرب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب عن تقديره العميق للسفير للجهد الإنساني والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار لدولة الإمارات في الشرق الأوسط.