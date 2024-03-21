قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الإيطالي نينو ميناردو في نهاية جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني برونو فراتاسي إن تعزيز نظام الأمن السيبراني الوطني ينطوي أيضًا على علاقة أوثق بين البرلمان و الوكالة والتي لا تنتهي فقط في المجال التشريعي ولكن أيضًا في المساهمة في الاهتمام بالعمل الضروري لرفع مستوى الوعي حول هذه القضايا والاستجابة للقضايا الأساسية.

وشدد ميناردو على الحاجة إلى تكامل المهارات بين الجهات الفاعلة في مجال الدفاع السيبراني و الإدارات العامة والشركات والمواطنين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.