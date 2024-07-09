التقى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الإيطالي نينو ميناردو، اليوم، سفير أذربيجان لدى إيطاليا رشاد أصلانوف.

وقال ميناردو إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من سبتمبر وقمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 29، التي تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر في باكو، تمثل حدثين مهمين للغاية لأذربيجان كما أنهما استراتيجيين في العلاقة مع إيطاليا.

وأشار ميناردو إلى الرغبة المشتركة لإيطاليا وأذربيجان في إقامة تعاون برلماني قوي مع تعزيزه خاصة في مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية.

وعبر البرلماني الإيطالي عن الأمل في استعادة برنامج باكو البرلماني قوته، مشيراً إلى أنه أداة مثيرة للاهتمام للغاية للتعاون البرلماني.