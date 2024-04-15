قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الإيطالي نينو ميناردو، اليوم، إن التصعيد بين إسرائيل وإيران يدفع الحكومة والبرلمان على إجراء تقييم جدي ودقيق للوضع على المستويين الدبلوماسي والأمني، وخاصة بالنسبة لقواتنا العاملة في الشرق الأوسط.

وأضاف ميناردو أن النقاش مع وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني هو خطوة ضرورية توضح أن كل ما يحدث على الجانب الجيوسياسي له تداعيات وعواقب على دفاع وأمن البلاد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر أن هناك أسباب كثيرة للاهتمام بالدفاع، وقبل كل شيء، الانتقام الإسرائيلي المحتمل ضد الجماعات الموالية لإيران، مثل حزب الله، في لبنان حيث تنتشر الوحدة الإيطالية بالقرب من الخط الأزرق لترسيم الحدود مع لبنان.