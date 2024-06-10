قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنه من المبكر الحديث عن التحالفات وذلك في ضوء نتائج الانتخابات الأوروبية.

وأضافت ميلوني أن الذين دعموا رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين حققوا نتيجة جيدة، لكن يجب على أوروبا أن تتطلع نحو يمين الوسط أكثر بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

واعتبرت ميلوني أن اليسار فقد أهميته مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، وسيكون لإيطاليا مساحة أكبر بكثير.

وشددت ميلوني: على أوروبا أن تتعلم عدم التدخل في الأمور التي لا تعنيها، وأن تترك سلطة اتخاذ القرار للحكومات الوطنية.