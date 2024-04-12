قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إنه حان الوقت لتكون هناك حكومة تتعامل مع معدل المواليد، وتقول إننا قادرون على إجراء إصلاحات وإدارة الموارد.

وأضافت ميلوني أن كل هذا لن يؤدي إلى شيء إذا لم نعكس الاتجاه الدراماتيكي لمعدل المواليد الذي يضر بأي تطور إيجابي للأمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاءت تصريحات ميلوني، بمناسبة مؤتمر “من أجل أوروبا الشابة: التحول الديموغرافي، البيئة، المستقبل”، لدى غرفة تجارة روما.

وأشارت ميلوني إلى أنه على مدى عقود، اعتبرت الثقافة السائدة أن إنجاب طفل من شأنه أن يضر بالحرية والعمل والأحلام، وفي بعض الحالات بالجمال، وهو خيار من شأنه أن يسلبك شيئًا ما.