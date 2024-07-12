أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن روما ركزت كثيرًا على الحاجة إلى بدء مرحلة جديدة في الاهتمام بالجناح الجنوبي لحلف الناتو.

جاءت تصريحات ميلوني خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق سانت ريجيس في ختام قمة حلف الناتو في واشنطن.

وأشارت إلى أن هذا الوعي ورد في مخرجات القمة مع حزمة من الإجراءات، مع تعيين مبعوث للأمين العام للجنوب، وهو الدور الذي تنوي إيطاليا بوضوح تقديم ترشيحها له.

وتابعت ميلوني: من المؤكد أن الحلف الأطلسي سيواصل دعم أوكرانيا ضد حرب الغزو الروسي طالما كان ذلك ضروريا. هناك معتد وهناك معتدى.