استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر كيجي، حيث بحثا الوضع في الشرق الأوسط، آملين أن تنجح الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح السجناء، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وسلط الزعيمان الضوء على الوضع الإنساني، حيث أعربت ميلوني عن تقديرها القوي للدور الحاسم الذي يلعبه الأردن في هذا الشأن، مؤكدة التزام إيطاليا بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، بالتعاون مع الأردن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت ميلوني على ضرورة مواصلة العمل على وقف التصعيد على المستوى الإقليمي. كما ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية الممتازة التي تستمر في التطور في كافة القطاعات. وقبلت ميلوني دعوة الملك عبد الله لزيارة الأردن.