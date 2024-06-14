التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع.

وجاء في بيان لقصر كيجي الإيطالي، ناقش الزعيمان القضايا الرئيسية للشؤون الدولية الراهنة، خصوصاً تقييم تطور الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والجهود المشتركة لدعم كييف، بما في ذلك الجهود المالية، في ضوء قمة الناتو المقبلة في واشنطن.

وأتاح الاجتماع التأكيد مجددا على الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل فيما يتعلق بالصراع في غزة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن وتعزيز الدعم الإنساني للسكان المدنيين. كما تم تسليط الضوء على أهمية استئناف عملية السلام بهدف حل الدولتين.