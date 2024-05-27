اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني أن أوروبا يجب عليها قبل كل شيء أن تغير أولوياتها، مع القيام بأشياء أقل لكن بشكل أفضل.

وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن هناك مجال لبناء أغلبية مختلفة في البرلمان الأوروبي، وبالتالي أوروبا مختلفة قادرة على وضع سياسات مختلفة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت ميلوني أن أوروبا أثبتت بالفعل أن الأمور يمكن تغييرها بالشجاعة والحس السليم، مشيرة إلى أن روما التي تعرف كيف تقوم بدورها يمكنها التصرف كقائد في العديد من القضايا.