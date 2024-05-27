ميلوني: هناك مجال لبناء أغلبية مختلفة في أوروبا

07/03/2023 Camera dei Deputati Presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne , nella foto Giorgia Meloni (ROMA - 2023-03-07, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني أن أوروبا يجب عليها قبل كل شيء أن تغير أولوياتها، مع القيام بأشياء أقل لكن بشكل أفضل.

وقالت ميلوني، في تصريحات لها، إن هناك مجال لبناء أغلبية مختلفة في البرلمان الأوروبي، وبالتالي أوروبا مختلفة قادرة على وضع سياسات مختلفة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت ميلوني أن أوروبا أثبتت بالفعل أن الأمور يمكن تغييرها بالشجاعة والحس السليم، مشيرة إلى أن روما التي تعرف كيف تقوم بدورها يمكنها التصرف كقائد في العديد من القضايا.

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