قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا تاريخيًا للمجتمع بأكمله.

وأضافت ميلوني،في قمة سيول حول الذكاء الاصطناعي: نواجه جبهة جديدة من التقدم، وهي لأول مرة في التاريخ تهدد بالتشكيك في مبدأ مركزية الإنسان.

وأوضحت أنه بالمقارنة مع أي ثورة أخرى في الماضي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتنبأ بعالم لم يعد فيه التقدم يعمل على تحسين القدرات البشرية، بل يحل محلها.

وشددت ميلوني على ضرورة بناء آليات الحوكمة العالمية معًا، مع احترام الاختلاف في النهج بين الحقائق الوطنية المختلفة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.