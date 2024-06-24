أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن استدعاء غرفة التحكم اليوم لبدء إجراءات مطالبة المفوضية الأوروبية بدفع الدفعة السادسة من خطة التعافي والصمود بمبلغ 8.5 مليار.

وأكدت مليوني أنها لحظة مهمة للغاية، لأن هذا يسمح بتحقيق رقم قياسي مزدوج وأن نكون أول دولة في أوروبا تطلب سداد الدفعة السادسة، بعد أن كنا أيضًا أول من طلب الدفعة الخامسة.

وتابعع ميلوني: وصلنا إلى هذا الموعد بعد عمل معقد للغاية، خاصة في الأيام القليلة الماضية

وشددت على أن إيطاليا تأتي في المركز الأول في أوروبا من حيث الأهداف التي تم تحقيقها والتقدم المالي الذي حققته الخطة.