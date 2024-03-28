أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، أن السلام هو قبل كل شيء ردع كما إنه التزام و تضحية.

وقالت ميلوني خلال لقاء الجنود الإيطاليين في لبنان في قاعدة ميلفوي في شاما: تتخلون عن كل شيء من أجل بناء وضمان السلام الذي يملأ به الكثيرون أفواههم، وخاصة في هذه اللحظة.. السلام لا يُبنى بالمشاعر الطيبة والكلمات اللطيفة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت ميلوني أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام إذا لم يكن هناك احترام أيضًا، والاحترام الذي تمكنت إيطاليا من بنائه في دول وأقاليم مثل هذه مكفول بالاحترافية والإنسانية، وبالقدرة على الكفاءة ولكن أيضًا بمعرفة كيفية النظر إلى احتياجات الآخرين.

ووجهت ميلوني للوحدة الإيطالية “امتنان وقرب الحكومة وإيطاليا للالتزام الذي تم التعهد به في إطار أمني متدهور بشكل كبير، لحماية السلام والأمن الدوليين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.