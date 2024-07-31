التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في شنغهاي بأمين الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنغهاي تشن جينينغ.

وجاء في بيان لقصر كيجي، أن المناقشات تطرقت إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مقاطعة شنغهاي، التي تستضيف أكبر مجتمع أعمال إيطالي.

كما ناقش الجانبان الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والابتكار والسياحة والثقافة.

كما تم مناقشة دعم وتوحيد الاستثمارات المتبادلة بدءا من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.