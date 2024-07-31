ميلوني من شنغهاي: ضرورة تعزيز التعاون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ROMA - Roma 23/07/2024 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in audizione al Copasir (ROMA - 2024-07-23, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في شنغهاي بأمين الحزب الشيوعي الصيني لبلدية شنغهاي تشن جينينغ.

وجاء في بيان لقصر كيجي، أن المناقشات تطرقت إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مقاطعة شنغهاي، التي تستضيف أكبر مجتمع أعمال إيطالي.

كما ناقش الجانبان الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والابتكار والسياحة والثقافة.

كما تم مناقشة دعم وتوحيد الاستثمارات المتبادلة بدءا من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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