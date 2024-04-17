توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ،اليوم، بالشكر إلى السلطات التونسية والرئيس التونسي قيس سعيد على العمل الذي يتم القيام به معًا ضد المتاجرين بالبشر.

وقالت ميلوني، بعد اللقاء الثنائي مع الرئيس التونسي: نعلم أن تونس لا يمكن أن تصبح بلد وصول المهاجرين. يجب تعزيز التعاون في هذا الشأن، ونريد إشراك المنظمات الدولية، والعمل على عمليات الإعادة إلى الوطن، و التدفقات المنظمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت ميلوني إلى أن روما يمكنها القيام بالكثير على جبهة الهجرة القانونية، ولكن من الضروري العمل معًا لمواصلة محاربة تجار الألفية الثالثة، ومنظمات المافيا التي تعتقد أنها تستطيع استغلال التطلعات المشروعة.