ميلوني: مشروع قانون الحكم الذاتي خطوة نحو بناء إيطاليا أقوى

Borgo Egnazia - G7 Conferenza stampa conclusiva di Giorgia Meloni al termine del vertice dei capi di Stato e di governo Nella foto: Giorgia Meoni (Borgo Egnazia - 2024-06-15, Felice De Martino) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني على مشروع قانون الحكم الذاتي الذي وافق عليه البرلمان معتبرة أنه خطوة إلى الأمام لبناء إيطاليا أقوى وأكثر عدالة، والتغلب على الاختلافات الموجودة اليوم بين المناطق المختلفة في البلاد وضمان نفس مستويات الأداء النوعية والكمية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها.

وكتبت ميلوني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مزيد من الاستقلالية، ومزيد من التماسك، ومزيد من التبعية. فيما يلي الأركان الثلاثة لمشروع قانون الحكم الذاتي المتباين الذي تمت الموافقة عليه في المجلس.

وتابعت: استمروا على هذا المنوال، مع احترام الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه المواطنين.

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