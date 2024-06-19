علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني على مشروع قانون الحكم الذاتي الذي وافق عليه البرلمان معتبرة أنه خطوة إلى الأمام لبناء إيطاليا أقوى وأكثر عدالة، والتغلب على الاختلافات الموجودة اليوم بين المناطق المختلفة في البلاد وضمان نفس مستويات الأداء النوعية والكمية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها.

وكتبت ميلوني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مزيد من الاستقلالية، ومزيد من التماسك، ومزيد من التبعية. فيما يلي الأركان الثلاثة لمشروع قانون الحكم الذاتي المتباين الذي تمت الموافقة عليه في المجلس.

وتابعت: استمروا على هذا المنوال، مع احترام الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه المواطنين.