أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني أن الحكومة الإيطالية احترمت التزامًا آخر تعهدت به للإيطاليين.

وقالت ميلوني إنه في برنامج يمين الوسط، كتبنا أننا سنقوم بإصلاح العدالة، واليوم وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الدستوري للحصول في النهاية على عدالة أكثر إنصافًا وكفاءة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاءت تصريحات ميلوني في رسالة بالفيديو حول مشروع قانون العدالة الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وتابعت ميلوني: كتب الكثيرون في الأشهر الأخيرة أننا لم نكن لنمتلك الشجاعة لتقديم هذا الإصلاح، الذي انتظرناه منذ عقود: ومن الواضح أنهم ما زالوا لا يعرفون تصميمنا. عندما يكون من الصواب أن نفعل شيئًا لصالح إيطاليا والإيطاليين، فإننا نفعل ذلك ببساطة.

وأكدت مليوني أن إطلاق هذا الإصلاح، بعد ثلاثين عاما من الحديث عنه، يعد نتيجة تاريخية، واصفة الخطوة بالضرورية.