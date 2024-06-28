قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن الذين لديهم مشاعر عنصرية أو معادية للسامية أو يشعرون بالحنين إلى الماضي، لديهم وجهة نظر خاطئة.

وأضافت ميلوني أن هذه المشاعر تتعارض مع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومع اليمين الإيطالي، ومع الخط السياسي الذي تم تحديده بوضوح في السنوات الأخيرة.

وشددت على عدم قبول أي غموض في هذا الشأن، مضيفة: أريد أن أكون واضحة مرة أخرى لأنني أعتقد أيضًا أن هؤلاء الأشخاص، الذين من الواضح أنهم لم يفهموا أين يجدون أنفسهم، هم أفضل حلفاء لأولئك الذين يتمنون لنا الشر.

وتابعت ميلوني: أننا بحاجة إلى أن نكون حازمين للغاية في هذا الشأن.