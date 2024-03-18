ميلوني: مساعدة أوكرانيا تعني العمل من أجل السلام

Giorgia Meloni durante l’incontro a Palazzo Chigi (Roma - 2023-01-30, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن جبهات أوكرانيا والشرق الأوسط هي نتيجة بعضها البعض.

وقالت ميلوني في تصريح صحفي على هامش القمة الأوروبية المصرية في القاهرة إن ما أدى إلى الغزو الروسي لأوكرانيا كان فكرة أن القانون الدولي لم يعد موجوداً، وأنه يمكن انتهاكه، وأن أولئك الذين هم أقوى عسكرياً يمكنهم غزو جارتهم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبرت ميلوني أن مساعدة أوكرانيا تعني العمل من أجل السلام، مضيفة: هذا لا يعني أن علينا أن نعمل على إيجاد الحلول السلمية.

وشددت على أنه يجب أن يكون سلاماً عادلاً، داعية إلى العمل على تحقيق ما يمكن أن تفعله إيطاليا، مضيفة: يمكنها بالتأكيد أن تقوم بدورها خاصة في بناء السلام.

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