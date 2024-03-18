اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن جبهات أوكرانيا والشرق الأوسط هي نتيجة بعضها البعض.

وقالت ميلوني في تصريح صحفي على هامش القمة الأوروبية المصرية في القاهرة إن ما أدى إلى الغزو الروسي لأوكرانيا كان فكرة أن القانون الدولي لم يعد موجوداً، وأنه يمكن انتهاكه، وأن أولئك الذين هم أقوى عسكرياً يمكنهم غزو جارتهم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبرت ميلوني أن مساعدة أوكرانيا تعني العمل من أجل السلام، مضيفة: هذا لا يعني أن علينا أن نعمل على إيجاد الحلول السلمية.

وشددت على أنه يجب أن يكون سلاماً عادلاً، داعية إلى العمل على تحقيق ما يمكن أن تفعله إيطاليا، مضيفة: يمكنها بالتأكيد أن تقوم بدورها خاصة في بناء السلام.