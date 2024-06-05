قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن”مجمع المركزين” في ألبانيا “سيكون جاهزا للعمل اعتبارا من 1 أغسطس 2024”.

وأضافت ميلوني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد الزيارة إلى مركز شينغجين للمهاجرين، أنه كان هناك من اعترض على توقيت وعمل المراكز، حيث سيكون هناك تأخير، واصفة ذلك بالأمر الغريب حيث هناك اتهامات بالرغبة في إنشاء غوانتانامو.

وتابعت ميلوني أنه بعد سبعة أشهر من توقيع الاتفاقية مع ألبانيا، يتم الإعلان عن الانتهاء من الهيكل الأول، وهو مبنى شينجين، الذي سيؤدي الوظائف النموذجية لمراكز الاستقبال الأولية، أي النقاط الساخنة التي توجد بوضوح أيضًا في إيطاليا .

وأوضحت ميلوني أنه مخصص للمهاجرين الذين تم إنقاذهم وإنزالهم.

وذكرت ميلوني أنه سيتم إجراء الفحص الصحي وتحديد الهوية والتقاط الصور وإضفاء الطابع الرسمي على طلب الحماية الدولية.

وأضافت أنه لن يتمكن سوى المهاجرين الذين أنقذتهم السفن الإيطالية في المياه الدولية من النزول في ميناء شينغجين، في حين لن يتم الدفع بالأشخاص الضعفاء، أي القصر والنساء وكبار السن والأشخاص الضعفاء، إلى ألبانيا.

من جهته، عبر راما عن آسفه إزاء مهاجمة اتفاقية التعاون بين البلدين.

وأضاف: طمأننا مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن القلب الإجرامي غير موجود لا في هذه المنطقة ولا في مناطق أخرى من ألبانيا حيث تنشط الجماعات الإجرامية بالتأكيد.