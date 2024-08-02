قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن مذبحة بولونيا واحدة من أكثر الأحداث دراماتيكية في التاريخ الوطني.

وأضافت ميلوني أنه في 2 أغسطس 1980، ضرب الإرهاب، الذي نسبته الأحكام إلى دعاة المنظمات الفاشية الجديدة، الأمة بكل شراستها.

وشددت ميلوني على أنه بعد 44 عامًا من هذا الهجوم الرهيب، تتمسك إيطاليا بأكملها مرة أخرى بمدينة بولونيا وعائلاتها.

وتابعت: نضم صوتنا إلى آلامهم ومطالبتهم بالعدالة. علاوة على ذلك، أشكرهم على المثابرة والتصميم الذي وضعوه في خدمة البحث عن الحقيقة.

وأشارت ميلوني إلى أن الوصول إلى حقيقة المجازر في فترة ما بعد الحرب يشمل أيضًا العمل الذي تقوم به هذه الحكومة مع جميع إدارات الدولة وفي أعقاب الحكومات السابقة، من خلال الوثائق التي رفعت عنها السرية إلى الحكومة.

وأضافت ميلوني: أشعر بصدمة عميقة وشخصية من الهجمات غير المبررة.