قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنه في 30 مايو 1924، ألقى جياكومو ماتيوتي خطابه الأخير في القاعة، والذي كلفه حياته فيما بعد.

وأضافت ميلوني أن ماتيوتي دافع في ذلك الخطاب عن الحرية السياسية المتجسدة في التمثيل البرلماني والانتخابات الحرة.

وتابعت: اليوم نحن هنا لإحياء ذكرى رجل حر وشجاع قتل على يد أفراد فرقة فاشية بسبب أفكاره”.

جاءت تصريحات ميلوني بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة جياكومو ماتيوتي في البرلمان، مؤكدة أن تكريم ذكراه أمر ضروري للتذكير بعد 100 عام من ذلك الخطاب، بقيمة حرية التعبير والفكر ضد الذين يريدون المطالبة بالحق في تحديد ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.