قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن فكرة الاستفتاء على رئاسة الوزراء لا تخيفها ولا تعتبرها استفتاء عليها.
وأضافت ميلوني: الأمر لا يتعلق برئيس إيطاليا، بل يتعلق بمستقبل إيطاليا.
وتابعت ميلوني: في حال خسرت الاستفتاء لن أستقيل، فنحن لم نفهم بعضنا البعض، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وقالت إنه مع انتهاء الخمس سنوات للحكومة ستطلب من الإيطاليين تقييمها عندما تنتهي من عملها.
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