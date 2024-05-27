ميلوني: لن أستقيل إذا خسرت الاستفتاء

Giorgia Meloni durante l’incontro a Palazzo Chigi (Roma - 2023-01-30, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن فكرة الاستفتاء على رئاسة الوزراء لا تخيفها ولا تعتبرها استفتاء عليها.

وأضافت ميلوني: الأمر لا يتعلق برئيس إيطاليا، بل يتعلق بمستقبل إيطاليا.

وتابعت ميلوني: في حال خسرت الاستفتاء لن أستقيل، فنحن لم نفهم بعضنا البعض، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت إنه مع انتهاء الخمس سنوات للحكومة ستطلب من الإيطاليين تقييمها عندما تنتهي من عملها.

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