قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن فكرة الاستفتاء على رئاسة الوزراء لا تخيفها ولا تعتبرها استفتاء عليها.

وأضافت ميلوني: الأمر لا يتعلق برئيس إيطاليا، بل يتعلق بمستقبل إيطاليا.

وتابعت ميلوني: في حال خسرت الاستفتاء لن أستقيل، فنحن لم نفهم بعضنا البعض، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت إنه مع انتهاء الخمس سنوات للحكومة ستطلب من الإيطاليين تقييمها عندما تنتهي من عملها.