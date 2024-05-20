ميلوني: لنضع حدًا للأغلبيات غير الطبيعية

Presidente dl consiglio Giorgia Meloni alla Fondazione Catella Con Belpietro (Milano - 2024-05-14, Maurizio Maule) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن التغيير في أوروبا أمر ممكن إذا كان المحافظون الأوروبيون متحدين.

وأضافت ميلوني في رابط فيديو لحدث Vox في مدريد: نحن محرك النهضة في قارتنا.

واعتبرت ميلوني أنه للمرة الأولي يمكن أن تمثل نتيجة الانتخابات الأوروبية نهاية للأغلبيات غير الطبيعية والتي تأتي بنتائج عكسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: قالوا إننا لن نتمتع بالمصداقية الكافية لنكون حاسمين، عملنا واكتسبنا أرضية ومصداقية ومساحة. ونحن هنا. مستمرون معًا.

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