قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن التغيير في أوروبا أمر ممكن إذا كان المحافظون الأوروبيون متحدين.
وأضافت ميلوني في رابط فيديو لحدث Vox في مدريد: نحن محرك النهضة في قارتنا.
واعتبرت ميلوني أنه للمرة الأولي يمكن أن تمثل نتيجة الانتخابات الأوروبية نهاية للأغلبيات غير الطبيعية والتي تأتي بنتائج عكسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وتابعت: قالوا إننا لن نتمتع بالمصداقية الكافية لنكون حاسمين، عملنا واكتسبنا أرضية ومصداقية ومساحة. ونحن هنا. مستمرون معًا.
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