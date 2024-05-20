قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن التغيير في أوروبا أمر ممكن إذا كان المحافظون الأوروبيون متحدين.

وأضافت ميلوني في رابط فيديو لحدث Vox في مدريد: نحن محرك النهضة في قارتنا.

واعتبرت ميلوني أنه للمرة الأولي يمكن أن تمثل نتيجة الانتخابات الأوروبية نهاية للأغلبيات غير الطبيعية والتي تأتي بنتائج عكسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: قالوا إننا لن نتمتع بالمصداقية الكافية لنكون حاسمين، عملنا واكتسبنا أرضية ومصداقية ومساحة. ونحن هنا. مستمرون معًا.