قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إنه باعتبارها زعيمة لحزب إخوة إيطاليا والمحافظين الأوروبيين، فإن هدفها هو خلق أغلبية بديلة للأغلبية الحالية في أوروبا.

وأضافت ميلوني في مقابلة صحفية أن هذا يعني أننا نريد أن نفعل بالضبط ما فعلناه في إيطاليا قبل عام ونصف العام، وأن نصدر هذا النموذج لتوجيه أوروبا في المستقبل.

وأوضحت مليوني إن تحديد ما إذا كان هذا السيناريو ممكنًا أم لا أمر متروك للمواطنين وحدهم لتحديده.

وتابعت: لدينا مهمة تهيئة الظروف، وأنا مقتنع بأنه في هذا الصدد يمكننا إيجاد توليفة بين المحافظين والمجموعات الشعبية والقوى السياسية الأخرى التي تتماثل مع يمين الوسط.

وجاءت تصريحات ميلوني بعد ساعات من افتتاح صناديق الاقتراع للانتخابات الأوروبية يومي 8 و9 يونيو.

واعتبرت ميلوني أن هذه الجولة هي مؤشر مهم للطريق الذي قطع حتى الآن مع تحقيق خلال هذا العام ونصف العام نتائج مهمة في أوروبا لحماية المصالح الوطنية.